Confira as novidades do mercado da bola deste domingo, dia 26

3 /7 /7

De acordo com o Le10 Sport, da França, Jurgen Klopp entrou em contato com o pai de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, para conversar a respeito do futuro do atacante. O jornal indica que Sadio Mané pode estar de saída dos Reds e, por conta disso, o clube estuda contratar um alguém à altura para substituí-lo. No entanto, ainda segundo a publicação, o Liverpool não tem as mesmas condições de Manchester City, Real Madrid, Manchester United e Juventus para seduzir financeiramente o PSG (Foto: Bertrand Guay/AFP)