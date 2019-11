Bragantino contrata revelação do Atlético-MG para 2020

O projeto do Bragantino, em parceria com a Red Bull, é realmente ambicioso. Nesta sexta-feira, a equipe do interior paulista – campeã da Série B do Brasileiro e novidade na elite nacional em 2020 – contratou em definitivo um jogador de um time de ponta do futebol brasileiro. O jovem atacante Alerrandro, do Atlético-MG, irá jogar em Bragança Paulista.

O próprio Galo mineiro já confirmou o sucesso da transação: “O Atlético acertou, nesta sexta-feira (29), a transferência definitiva do atacante Alerrandro para o Bragantino, a partir de janeiro de 2020. O clube manterá um percentual do jogador em caso de transferência futura”.

O time mineiro preferiu não revelar os valores do acordo. No entanto, especula-se que o parceiro do Bragantino irá desembolsar cerca de 3 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) para contar com o futebol do atacante.

Alerrandro teve toda a sua formação no Atlético-MG, ficando seis anos no clube. Sempre foi considerado uma promessa da base. Em 2019, vinha como o vice-artilheiro do elenco atleticano, com 13 gols em 29 jogos. No entanto, desde a chegada do técnico Vágner Mancini, perdeu espaço e foi pouco aproveitado.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com