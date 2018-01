Barcelona cede a determinações do Palmeiras e fecha com Mina

O zagueiro Yerry Mina é o novo jogador do Barcelona. Na noite desta quarta-feira, a diretoria catalã aceitou as imposições do Palmeiras e fechou com o colombiano já para o complemento da temporada 2017/18. O clube azul-grená desembolsará no total 12,3 milhões de euros (cerca de R$ 47,8 milhões).

O Verdão, que não acertou pagamento de comissão no negócio, receberá em seus cofres cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 38,6 milhões). O Barça concordou em fazer o pagamento à vista e arcar com os 5% que os clubes formadores do colombiano têm direito. Além disso, o Santa Fé-COL abriu mão de uma pequena parte a que tinha direito e ficará com 1,8 milhão de euros, pois ainda detinha uma porcentagem do zagueiro.

Mina estava no Palmeiras desde 2016, quando foi um dos pilares da equipe campeã brasileira. O zagueiro, que costuma ser convocado para a seleção colombiana, disputou 49 partidas, marcando nove gols.

A diretoria alviverde já tinha um acordo para negociar o atleta com o Barcelona no meio do ano, quando o Palmeiras receberia cerca de R$ 26 milhões. Para liberá-lo agora, o clube teve um significativo aumento nos valores.

Em função das negociações, Mina não vinha treinando com o restante do elenco palmeirense nesta pré-temporada. Agora, o elenco de Roger Machado conta com os seguintes atletas para a posição: Antônio Carlos, Edu Dracena, Emerson Santos, Juninho, Luan, Pedrão e Thiago Martins.