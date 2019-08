Balotelli tem acerto encaminhado com clube italiano, diz jornalista

Embora o Flamengo mantenha conversas com Mario Balotelli e viva a expectativa de selar a negociação, o atacante, na verdade, pode estar mais próximo do Brescia, pequeno clube da Itália. A informação é do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o mesmo que havia noticiado em primeira mão o interesse rubro-negro em Super Mario.

De acordo com o jornalista da Sky Sports italiana, o Brescia teria encaminhado um contrato de três temporadas com Balotelli. A chave do negócio, contudo, segue sendo o empresário Mino Raiola, que ainda deve se reunir com Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do Flamengo, além do advogado Marcos Motta.

Ainda que o Brescia esteja confiante no acerto com o atacante, ainda não há nada acertado. Além disso, a informação é de que Balotelli vê com bons olhos a possibilidade de atuar na Itália. O jogador, aliás, é nascido em Palermo e morou em Bréscia na infância.