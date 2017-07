Atlético de Madrid supera concorrência e acerta com Fabinho, diz jornal

O Atlético de Madrid superou a concorrência com os multimilionários Manchester United e Paris Saint-Germain e acertou a contratação de um grande nome brasileiro da última temporada. Segundo publicado pelo jornal espanhol Ás nesta segunda-feira, a diretoria colchonera chegou a um acordo de 45 milhões de euros (R$ 167 milhões) com o Monaco para fechar com o volante – e lateral direito – Fabinho.

Por conta de uma punição, o Atleti só poderá inscrever jogadores em 2018, tendo que esperar para contar com o novo reforço. Enquanto isso, Fabinho seguiria defendendo as cores dos atuais campeões franceses, equipe que o contratou em 2013 e com a qual tem contrato válido até 2021.

O jogador de 23 anos é o segundo nascido no Brasil que se aproxima do time madrilenho nesta segunda. Dispensado da reapresentação do Chelsea para a pré-temporada, o atacante naturalizado espanhol Diego Costa é outro que pode fechar com o Atleti.

Fabinho foi um dos principais pilares do surpreendente Monaco em 2016/17. Na última temporada, o camisa 2 participou de 56 jogos, marcando 12 gols que ajudaram a equipe a quebrar a hegemonia do PSG e faturar título da Ligue 1, além de chegar ás semifinais da Liga dos Campeões.

Caso concretizada, a transferência será mais uma perda do badalado elenco monegasco nesta janela de transferências do verão europeu. Entre as baixas, o meia português Bernardo Silva foi capturado pelo Manchester City, enquanto o centroavante francês Valerie Gemain fechou com o Olympique de Marselha.