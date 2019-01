Atlético de Madrid mostra interesse em lateral brasileiro do Porto

Um dos grandes destaques do Porto nesta temporada, o lateral-esquerdo Alex Telles pode ter um futuro promissor, mas não vestindo a camisa dos Dragões. Segundo o jornal As, o Atlético de Madrid é um dos times que mais estão interessados em contratar o jogador já nesta janela de transferência, que acontece no começo do ano.

Ainda de acordo com o jornal espanhol, o técnico Diego Simeone vê com bons olhos o defensor brasileiro, destacar sua boa capacidade defensiva e ofensiva e, por isso, a diretoria do Atlético de Madrid planeja pagar por volta de 40 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões), preço da multa rescisória do lateral-esquerdo.

Um dos motivos para que o clube madrilenho queira a contratação de Telles é a saída de outro brasileiro da posição: Filipe Luís. O lateral-esquerdo, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, encerra seu contrato com os Colchoneros no fim desta temporada e a diretoria já pensa em um substituto caso o atleta não renove com a equipe de Madri.

Nesta temporada, tanto o Atlético de Madri como o Porto estão bem e podem sonhar com grandes coisas em 2019. Enquanto que a equipe espanhola é a segunda colocada no campeonato nacional e classificado para o mata mata da Liga dos Campeões, os Dragões lideram o Campeonato Português e também estão nas oitavas de final do torneio continental.