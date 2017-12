Atacante David, do Vitória, revela conversas com o Palmeiras

O atacante David, do Vitória, revelou ter conversas para jogar no Palmeiras em 2018. Após o duelo deste domingo, contra o Flamengo, o jovem de 22 anos não quis entrar em detalhes sobre a negociação, mas admitiu o contato.

“Conversas estão rolando. Não tem nada certo. Minha cabeça está aqui no Vitória”, disse o atacante em entrevista à Rádio Transamérica.

Como o Vitória escapou do rebaixamento à Série B apenas neste domingo, as negociações pelo atleta estiveram paradas. A partir desta segunda-feira, porém, as conversas pela transação devem avançar.

O Vitória detém 70% dos direitos econômicos do atacante, enquanto os 30% restantes pertencem a investidores. As partes estipularam o preço de 4 milhões de euros (R$ 15 milhões) pela totalidade dos direitos, mas o valor é negociável.

Para 2018, o Palmeiras já acertou a contratação do zagueiro Emerson Santos (Botafogo), lateral Diogo Barbosa (Cruzeiro) e Lucas Lima (Santos). Além do trio, Weverton tem negociações avançadas com o clube.