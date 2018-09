Aos 43 anos, Marcelinho Paraíba é apresentado pelo 24º time da carreira

Nesta sexta-feira, Marcelinho Paraíba foi apresentado pelo 24º time de sua carreira. Aos 43 anos de idade, o meio-campista foi oficializado como novo reforço do Perilima-PB, da segunda divisão do Campeonato Paraibano, para o restante da temporada. Em coletiva de imprensa, o experiente jogador fez questão de mostrar que, apesar da idade, tem motivação de sobra para entrar em campo novamente.

“Quando as pessoas ficaram perguntando se eu tinha acertado com a Perilima, e eu confirmava, todos diziam que seria mais um clube que eu vou ajudar a subir. E essa a motivação que eu disse que tenho para assumir mais um desafio na minha carreira. Eu tenho muita experiência nesses tantos anos de futebol, mas cada vez que a gente começa em um clube é como se fosse o primeiro na carreira e eu garanto que minha motivação é ainda muito grande”, afirmou.

O último clube defendido por Marcelinho foi o Treze, com quem foi vice-campeão da Série D do Brasileirão 2018. Foram 15 partidas disputadas pelo jogador no Galo de Borborema, com quatro gols anotados.

Revelado pelo Campinense ainda em 1991, o meio-campista defendeu diversos times de destaque durante sua longa carreira. Dentre os principais, estão: Santos, São Paulo, Flamengo, Sport, Grêmio, Coritiba, Fortaleza, Olympique de Marselha, Wolfsburg, Hertha Berlim, além, claro, da Seleção Brasileira.