Mentira de Keno e “enrolação” de Jean: o mistério da escalação do Palmeiras

A escalação do Palmeiras para o clássico contra o São Paulo neste domingo é um mistério. Nesta sexta-feira, o lateral Jean concedeu entrevista coletiva na Academia de Futebol e fugiu de todas as perguntas sobre a escalação alviverde.

“Jean, você já sabe o time que vai jogar, mas irá manter o mistério para o Dorival Júnior (técnico do São Paulo)?”, perguntou um dos jornalistas. “Exatamente (risos)”, respondeu o camisa 2, antes de explicar que os atletas já sabem quem serão os titulares.

“Ontem fizemos um trabalho pensando no clássico. Depois disso, o Cuca definiu o time. Essa semana foi muito produtiva, trabalhamos o que tinha que ser trabalhado. Quanto à escalação, sei que vão dar bastante volta para saber algo, mas vou tentar enrolar vocês ao máximo aqui (risos)”, completou.

Na quinta-feira, Keno foi quem concedeu entrevista no Palmeiras. Também questionado sobre a formação de Cuca, o atacante afirmou que ainda não sabia do time. “Talvez ele não tenha prestado atenção (risos)”, disse Jean.

A maior novidade no treino desta sexta foi a presença de Dudu. O camisa 7 esteve em campo durante o rachão, mas não tem presença confirmada entre os titulares. Certo apenas que Fernando Prass será o goleiro, e as laterais serão formadas por Jean e Michel Bastos.

Uma possível escalação do Palmeiras para encarar o São Paulo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Palestra Itália, tem Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Tchê Tchê, Moisés e Guerra; Róger Guedes (Bruno Henrique), Willian (Dudu ou Keno) e Deyverson (Borja).

Para ter certeza, só perguntando para os pais de Jean, presentes na coletiva desta sexta. “Eles já sabem (risos)”.