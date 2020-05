Meia ex-Santos é dispensado do Bolívar via Twitter

Emiliano Vecchio foi dispensado do Bolívar, da Bolívia, via Twitter no último domingo. O meia argentino teve passagem sem sucesso pelo Santos.

Proprietário do Bolívar, Marcelo Claure utilizou a rede social para informar sobre a saída de Vecchio e insinuar indisciplina do jogador de 31 anos.

Emiliano Vecchio jogou apenas cinco vezes. Ele estava no Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, antes de retornar ao futebol sul-americano.