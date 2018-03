Matheus Matias é relacionado e vira nova opção para o ataque corintiano

O Corinthians tem uma nova opção para o seu ataque. Trata-se do atacante Matheus Matias, aposta de apenas 19 anos que veio do ABC e ficará no banco de reservas pela primeira vez na noite desta quarta-feira, contra o Bragantino, em Itaquera. A partida vale vaga nas semifinais do Campeonato Paulista.

Matheus Matias foi apresentado como jogador do Corinthians há um mês. Desde então, tem aprimorado a forma física para ficar à disposição do técnico Fábio Carille, que o considerava ainda franzino em sua chegada ao clube.

Quem também poderá aparecer no ataque de Carille no decorrer do confronto com o Bragantino é o jogador mais velho da história do Corinthians. Emerson Sheik foi titular nos últimos compromissos, mas acabou preterido por Júnior Dutra neste meio de semana.

Há outras novidades na formação titular. O novato Mantuan herdou a vaga de Fagner, convocado para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Rússia e Alemanha, e o volante Ralf e o meia Mateus Vital barraram Gabriel (por ter menor estatura diante do jogo aéreo do Bragantino) e Romero.

Confira a escalação do Corinthians para o jogo de volta das quartas de final (a ida, no Pacaembu, terminou com derrota por 3 a 2): Cássio; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf, Maycon, Mateus Vital, Rodriguinho e Clayson; Júnior Dutra.

Veja com quem Fábio Carille contará contra o Bragantino:

Goleiros

Cássio, Walter e Caíque

Laterais

Mantuan, Sidcley e Junino Capixaba

Zagueiros

Balbuena, Henrique e Pedro Henrique

Volantes

Ralf, Maycon, Gabriel e Paulo Roberto

Meias

Mateus Vital e Rodriguinho

Atacantes

Clayson, Júnior Dutra, Romero, Emerson Sheik, Pedrinho, Lucca, Danilo e Matheus Matias