Matheus lembra rotina de “futebóis” e se coloca à disposição para o Derby

Aposta do Corinthians para a carente posição de centroavante, o garoto Matheus, de 19 anos, foi apresentado oficialmente pelo clube na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. Dono de fala curta e timidez evidente, o jogador, profissionalizado apenas na metade final da Série B de 2017 pelo ABC, explicou qual era a sua rotina até pouco tempo atrás perambulando pela cidade de Natal.

“Eu treinava de manhã no ABC, à tarde jogava fut7 (futebol society), à noite jogava futsal, era a mesma rotina todo dia. Era a forma de eu colocar comida em casa, graças a Deus eu agarrei a oportunidade e agora estou aqui”, comentou rapidamente o centroavante, que ainda precisou encarar o contraste com o irreverente Marllon, também reforço para a temporada, posicionado ao seu lado na sala de coletivas do local.

Apesar da dificuldade em se aprofundar nas respostas, porém, o novo centroavante conseguiu mostrar toda a sua personalidade logo de cara. Questionado se poderia ajudar a equipe já no Derby, o fã de Wallyson, ex-São Paulo e hoje ídolo no ABC, não fugiu da raia.

“Se me derem a oportunidade, vou tentar dar o meu melhor, da mesma forma que eu estava dando lá. Não conversei sobre isso com o professor Carille, mas, se ele optasse para que eu jogasse, com certeza eu ia jogar, naturalmente”, assegurou, ouvindo um “que responsa (sic), ein?” do novo companheiro, sorridente a cada movimento do novato. “Com 18 é fácil, queria ver ele fazer isso com 25, que nem eu”, brincou Marllon.

Para que ambos tenham condição de jogo, porém, a dupla precisaria ser colocada na lista de inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista, com data-limite estipulada para esta sexta-feira. Além deles, Ralf e um possível lateral esquerdo brigam por um dos dois postos restantes na relação.

Dono de contrato até o final de 2022, Matheus ainda explicou que nem sempre foi centroavante. Na base, atuou como armador, mas, pela altura e composição física, foi deslocado para a função de goleador. Agora, espera ser o camisa 9 que Carille tanto sonhou para o seu futuro.

“Espero fazer tudo que eu vinha fazendo, é uma honra vestir a camisa do Corinthians, espero dar bastante alegria à torcida do Corinthians. Espero dentro do tempo comum eu achar meu espaço. Estou pronto, se ele optar por mim para jogar, eu vou buscar fazer o gol”, concluiu.