Marcar para os outros brilharem: Thiago Santos revela segredo da titularidade

Muitos acreditam que a figura do primeiro volante essencialmente marcador não tem mais espaço no futebol brasileiro. Não é o caso de Cuca. De acordo com o último treinamento do Palmeiras, Thiago Santos ganhou uma vaga entre os titulares do Verdão, e o volante explica o segredo para conquistar o treinador.

“Jogo pelo clube. Eu quero jogar para o time, para o Palmeiras vencer. Não me importo de aparecer para a mídia ou para a torcida. Temos um time que ataca bastante e sou o volante que mais marca, acho que é por isso que o Cuca me coloca. Ele mesmo falou comigo no vestiário que, para os outros brilharem, eu precisava fazer meu papel. Procuro fazer bem a minha função que é desarmar para não tomarmos gol”, afirmou o atleta.

O maior motivo para Cuca optar por Thiago Santos ao invés de Bruno Henrique, porém, está na armação da equipe. A ideia do treinador é escalar neste domingo, às 19h (de Brasília), contra a Chapecoense no Palestra Itália, Moisés e Guerra juntos.

“Independentemente de quem o Cuca escolher para jogar vai ser o melhor para o Palmeiras. São dois grandes jogadores, Moisés ajudou muito na conquista do título brasileiro do ano passado, e o Guerra é quem desequilibra as partidas a favor do nosso time. Se jogarem juntos vai ser muito bom”, completou Thiago Santos.

Fato é que Thiago Santos vem ganhando espaço no Palmeiras. Se no início do ano o camisa 28 estava atrás de Tchê Tchê e Felipe Melo na busca pela titularidade, o volante desbancou o primeiro e ainda contou com o afastamento do segundo para conquistar mais oportunidades com Cuca.

Assim, foi titular nas duas últimas partidas do Verdão, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e Barcelona de Guiaquil, pela Copa Libertadores. Frente à Chape, o Alviverde deverá ter Fernando Prass; Jean, Luan, Edu Dracena e Michel Bastos; Thiago Santos, Moisés e Guerra; Róger Guedes, Willian (Keno) e Deyverson.