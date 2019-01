Macaé vence Nova Iguaçu pela Seletiva do Campeonato Carioca

O Macaé se igualou ao Americano na liderança da Seletiva para o Campeonato Carioca ao vencer por 1 a 0 o Nova Iguaçu, neste sábado, no Cláudio Moacyr. Com o resultado, a equipe da Região dos Lagos chegou aos quatro pontos, ao lado do time de Campos.

O gol da vitória do Macaé aconteceu aos nove minutos do segundo tempo, com Matheus Babi.

Na próxima rodada, o Macaé vai até a Baixada Fluminense para enfrentar o América-RJ. Já o Nova Iguaçu, que permaneceu com três pontos, em terceiro, encara o Americano, em Campos. Os dois jogos serão no próximo domingo.

Os dois primeiros colocados da Seletiva conquistam vaga para o Campeonato Carioca. As outras quatro equipes vão disputar um quadrangular para definir os dois rebaixados para a Segundona do Estadual.