Luxa se revolta com anulação de pênalti e zagueiro cogitou abandonar o jogo

A partida entre Sport e Vasco foi recheada de polêmicas na noite desta segunda-feira. Além da expulsão de Diego Souza ainda no primeiro tempo do confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo ficou na bronca com a arbitragem de Sandro Meira Ricci, que anotou pênalti a favor do Leão e voltou atrás minutos depois, após consultar um de seus auxiliares.

“O que tenho que reclamar é o seguinte: o árbitro de vídeo entrou no jogo sem estar em campo, isso que temos que lamentar. Se não foi pênalti, o árbitro que está atrás do campo e está ali para isso tem que dizer que não foi pênalti para árbitro que está apitando. O bandeira pode chamar atenção. Não pode o cara que está do outro lado, com uma porção de gente na frente, ir chamar atenção e dizer… tem alguém de fora que avisou. Isso que não pode, ter interferência externa. Única reclamação que tenho é essa. O árbitro de vídeo entrou no jogo sem estar no jogo. Ele atuou porque não pode o bandeira, de onde estava, chamar atenção”, disse Vanderlei Luxemburgo ao Sportv.

Aos 24 minutos do segundo tempo, o Vasco vencia por 1 a 0 quando o árbitro Sandro Meira Ricci assinalou toque de mão de Anderson Martins, marcando pênalti para o Sport. Após muita reclamação dos vascaínos, porém, Ricci mudou de ideia ao consultar o assistente Marcelo Van Gasse, que estava mais distante do lance. Após a conversa, o juiz anotou que a bola bateu no peito do defensor – o que realmente ocorreu – e anulou a marcação do pênalti.

Com a anulação do pênalti, o Sport teve um escanteio à seu favor, cobrado curto para o zagueiro Ronaldo Alves, que isolou a bola com um chute para arquibancada como forma de protesto. Após o confronto, o defensor afirmou que cogitou abandonar a partida pelo ato do juiz.

“Eu até gosto do Sandro. Já conheço ele de algumas oportunidades, mas infelizmente eles vieram aqui e atrapalharam nosso trabalho. Começou com a expulsão do Diego e depois marcando faltinhas que vão estressando os jogadores dentro de campo. A arbitragem do futebol brasileiro é um reflexo de quem comanda o país. Com a sujeira para debaixo do tapete. Pensei em sair do jogo em forma de protesto. Mas depois pensei no meu elenco e não poderia deixar o time na mão”, revelou Ronaldo Alves ao Superesportes. Na ocasião, o técnico Vanderlei Luxemburgo ainda tinha direito a uma substituição.