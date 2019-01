Luiz Flávio de Oliveira vai apitar o Derby no Allianz Parque

Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro do Derby. O nome foi decidido em sorteio realizado nesta quinta-feira, na FPF (Federação Paulista de Futebol) para o clássico entre Palmeiras e Corinthians neste sábado, às 17h (de Brasília), no Allianz Parque.

Nas redes sociais, a escolha do árbitro provocou muita reclamação dos palmeirenses. O nome de Luiz Flávio, inclusive, entrou para os assuntos mais comentados do dia no Twitter. Neste ano, o árbitro já comandou a partida de estreia do Palmeiras, contra o Red Bull – empate por 1 a 1 em Campinas.

Ele já arbitrou quatro Debys, com duas vitórias para cada lado. O último foi em 2012, quando o Timão venceu por 2 a 1.

O Palmeiras lidera o grupo B do Estadual com 10 pontos. O Corinthians é o terceiro do grupo C com quatro pontos, mesmos da Ferroviária, que vence no critério de desempate, e um a menos do que o líder Bragantino.