Luis Fabiano volta entre os titulares e Nenê ficará no banco do Vasco

O Vasco encerrou os preparativos para a partida diante do Palmeiras, às 16h (de Brasília) deste domingo, em Volta Redonda. Com um treinamento tático realizado na manhã deste sábado, em São Januário, o técnico Milton Mendes confirmou o retorno do atacante Luis Fabiano que não joga há sete partidas.

O lateral-esquerdo Ramon, recuperado de lesão na coxa, e o zagueiro Rafael Marques, que cumpriu suspensão, também voltam ao time. Reintegrado ao grupo, depois de ser afastado para negociar uma possível transferência, o meia Nenê vai ficar no banco de reservas.

Na última atividade antes de encarar o Palmeiras, Milton Mendes exigiu muita movimentação da sua equipe. O treinador lembrou que o adversário também está precisando de um bom resultado, em virtude da eliminação na Copa Libertadores, o que tornará a partida mais difícil.

Para o confronto, o comandante Cruzmaltino deverá escalar três volantes, contando com a volta de Andrey ao time titular. O provável Vasco deverá ter Martín Silva; Gilberto, Rafael Marques, Breno e Ramon; Jean, Wellington (Bruno Paulista), Andrey e Mateus Vital; Paulinho e Luis Fabiano.