Leão vê agressividade em Felipe Melo e “pseudocotovelada” de Diego Souza

Depois de Felipe Melo ser expulso aos três minutos de jogo na última quarta-feira, contra o Cerro Porteño, e deixar o Palmeiras com muitas dificuldades para avançar na Copa Libertadores, o domingo ficou marcado por outro cartão vermelho direto envolvendo um clube paulista. Desta vez, aos 33 minutos, também da primeira etapa, Diego Souza foi expulso por uma cotovelada e deixou o líder do Brasileiro, o São Paulo, com dificuldades no Morumbi para arrancar o empate contra o Fluminense.

Ambas as expulsões foram temas abordados por Emerson Leão durante a participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, neste domingo. De acordo com o ex-goleiro, os lances não são novidades “em um domingo onde, mais uma vez o Campeonato não foi muito legal”, mas se tratam de condutas diferentes, apesar de negativas.

“Foi novidade para você? Foi novidade para o público? Foi novidade para o telespectador? Não. O que aconteceu esse fim de semana com o atleta do Palmeiras e com o atleta do São Paulo foi rotina. Só que essa rotina está na hora de acabar com uma decisão forte que os clubes não conseguem tomar”, disse Leão.

“Entendo que uma expulsão foi por alta violência, que já é característica do Felipe Melo. Eu acho que a agressividade está dentro dele, do Felipe. Por isso, vejo o cartão amarelo recebido por ele na quarta-feira como mais negativo que a expulsão do Diego Souza”, ressaltou.

Em relação ao cartão vermelho direto recebido por Diego Souza, também ex-treinador viu como uma tentativa de mostrar superioridade perante o jogador adversário.

“O Diego Souza deu uma pseudocotovelada, o que não precisava só para dizer olha: ‘Calma juvenil. Eu sou o fulano de tal’. Eu acho que toda essa conduta negativa está irritando o público e o seu próprio admirador. Isso faz mal para eles, faz mal para o futebol, e eu acho que é um caminho sem volta”, explicou Leão.