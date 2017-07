Lateral-direito Danilo fecha com o Manchester City

Após rumores já darem como certa a transferência, o Manchester City confirmou, nesta quarta-feira, a contratação do lateral-direito Danilo, que estava no Real Madrid e que se destacou no Brasil por América Mineiro e Santos.

Os Citizens tiveram que desembolsar 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 127 milhões) para ter Danilo pelos próximos cincos anos. No entanto, o brasileiro ainda terá que disputar posição com o lateral Kyle Walker, que estava no Tottenham e também foi contratado pelo City nesta janela de transferências.

Mesmo sem ter um rendimento igual ao que teve com a camisa do Porto e que o fez ser contratado pelo Real Madrid, o lateral esteve no elenco bicampeão da Liga dos Campeões da UEFA e agora terá a chance de mostrar um bom futebol caso ainda pense em ser uma das opções do técnico Tite para a Copa do Mundo de 2018.

A posição era uma das mais requisitadas pelo técnico Guardiola, e desde o começo das negociações, o espanhol demonstrava interesse pelo também brasileiro Daniel Alves, que estava sem clube depois de anunciar sua saída da Juventus. O atleta esteve muito perto de acertar com o City, mas o treinador teve logo que pensar em um plano B depois que o PSG confirmou a contratação do jogador.

Para a temporada de 2017/2018, o Manchester City já tem confirmado mais três contratações, sendo duas delas também de jogadores brasileiros. O volante Douglas, que estava no Vasco, e o goleiro Ederson, que estava no Benfica, já assinaram com os Citizens, assim como o meia português Bernardo Silva, que estava atuando pelo Mônaco.