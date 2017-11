Keno aponta falta de tranquilidade e erros do grupo em gols sofridos

O Palmeiras perdeu a oportunidade de alcançar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira, no fechamento da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando na Ressacada, o Verdão teve mais posse de bola, mas sofreu dois gols por falhas defensivas e acabou derrotado por 2 a 1.

“A gente tem que ter mais tranquilidade no último passe. No segundo tempo a gente tomou dois gols, falhas do grupo. Vamos tentar melhorar contra o Botafogo”, afirmou o atacante Keno.

O Palmeiras sofreu dois gols em 15 minutos do segundo tempo. Na etapa inicial, o Avaí tentou explorar a linha defensiva alta do Verdão, mas não conseguiu pelos seguidos impedimentos. Após o intervalo, porém, dois erros de passe causaram ataques em bloco do Leão, que ficou com atletas na frente de Fernando Prass.

Por fim, Keno ainda abordou a cera do Avaí na segunda etapa. O goleiro Mauricio Kozlinski caiu diversas vezes no gramado e solicitou atendimento médico, o que fez com que o árbitro Ricardo Marques Ribeiro acrescentasse seis minutos ao tempo regulamentar.

“Faz parte (a cera do Avaí). O Avaí está na zona de rebaixamento. Se eles fizessem o gol, sabíamos que iam amarrar o jogo. Temos que pensar no jogo difícil que vamos ter contra o Botafogo”, completou.

Com o resultado positivo em Florianópolis, o time catarinense continuou na 19ª posição, mas agora com 39 pontos, em empate triplo com Sport e Ponte Preta, um atrás do Vitória, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o Palestra, classificado para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores, perdeu a chance de assumir a vice-liderança e ficou na terceira colocação com 60 pontos, um a menos que o Grêmio.

