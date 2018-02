Kazim não deve integrar lista da Libertadores; Matheus ganha força

Confira este e outros vídeos em

O atacante Kazim não está nos planos do Corinthians para a lista inicial de inscritos para a Copa Libertadores da América, a ser entregue na noite do domingo para a Conmebol. Suspenso por cinco jogos para uma fase de grupos que conta com seis partidas, o turco deve abrir uma vaga na relação para a presença de outro nome do elenco alvinegro.

Os últimos detalhes serão discutidos entre a diretoria e o técnico Fábio Carille até esta sexta-feira, dia em que a direção cogita antecipar a entrega. Para o mata-mata, quando o clube pode realizar cinco trocas, o camisa 18 deve aparecer entre os nomes escolhidos.

Com a proximidade da data-limite também para a inscrição de jogadores no Campeonato Paulista, justamente nesta sexta-feira, a comissão técnica ainda espera algum último reforço por parte da diretoria. A ideia é que Fábio Carille receba ao menos um nome para a lateral esquerda ou um para a função de centroavante, ocupada por Kazim atualmente. Restam duas de um total de 26 vagas de jogadores na lista A para o Estadual, sendo uma delas reserva para Ralf.

Nesse cenário, quem ganha força é o jovem Matheus, de 19 anos, anunciado oficialmente na última quarta-feira. Apesar de ser visto como um nome ainda em formação e no qual não se pode colocar grande responsabilidade logo de cara, o jovem briga atualmente com Carlinhos para saber quem seria o substituto do turco na lista. Mesmo chegando agora, ele leva vantagem sobre o prata da casa, em baixa devido à pouca produção nos treinos.

Além deles, outro posto vago é justamente o da lateral. Juninho Capixaba, apesar das críticas recentes, tem presença assegurada na lista dos 30 nomes. Guilherme Romão, por outro lado, perdeu bastante moral após a expulsão e a má atuação na estreia do Paulista, contra a Ponte Preta, e só entrará caso Carille não tenha segurança a respeito da permanência de Maycon, atualmente segunda opção no setor.

Apesar de a proposta do Shakhtar-UCR ainda não ter chegado, tanto o volante quanto os seus representantes confiam que, até o dia 2 de março, dia em que se fecha a janela de transferências da Ucrânia, a oferta pode chegar ao Timão. Dessa forma, Romão seria a única opção do treinador em caso de qualquer problema com Capixaba.

Na zaga, a última dúvida fica pela presença de Marllon ou Yago como quinto nome da posição. Contratado visando ao futuro, o ex-Ponte Preta tem boa avaliação da comissão técnica e estaria apto para integrar a relação. Yago, porém, vem treinando como reserva imediato e tenta ganhar seu espaço, apesar de não ser o nome favorito no setor. Dificilmente Carille levará os dois, o que elevaria o número de zagueiros para seis na lista.

Veja abaixo as 28 posições asseguradas na lista:

Goleiros: Cássio, Caíque e Walter

Laterais: Fagner, Mantuan e Juninho Capixaba

Zagueiros: Balbuena, Henrique, Pedro Henrique, Léo Santos e Marllon ou Yago

Volantes: Gabriel, Ralf, Paulo Roberto, Camacho, Maycon e Renê Júnior

Meias: Rodriguinho, Jadson, Pedrinho, Danilo, Mateus Vital e Marquinhos Gabriel

Atacantes: Romero, Clayson, Júnior Dutra, Emerson Sheik e Lucca

Brigam pelas duas vagas restantes:

Matheus, Carlinhos, Guilherme Romão e Kazim