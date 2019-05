Kaká brinca com o Corinthians: “Fiz a escolha de só jogar em time grande”

Eleito melhor jogador do mundo em 2007, Kaká construiu uma trajetória de sucesso com a camisa do São Paulo ao longo de duas passagens, a mais recente delas encerrada em 2017. E na última segunda-feira, ao ser questionado do motivo pelo qual não vestiu a camisa do Corinthians em sua carreira, o recém-aposentado jogador brincou de ter feito a escolha de “só jogar em time grande”.

Durante participação no canal Fox Sports, Kaká foi provocado pelos participantes do programa e levou em tom de brincadeira a pergunta sobre um suposto desejo de ter vestido a camisa do Alvinegro do Parque São Jorge em algum momento de sua carreira.

“Eu fiz uma escolha na minha carreira de só jogar em time grande”, brincou, aos risos, antes de prever a repercussão nas redes sociais. “Se não me xingavam, hoje vão xingar”, completou.

Revelado pelo São Paulo, Kaká foi negociado com o Milan em 2003, onde foi eleito o melhor jogador do mundo em 2007. Já com status de um dos principais nomes do futebol europeu na época, o brasileiro foi negociado com o Real Madrid em em 2009 e permaneceu na Espanha até 2013, quando retornou ao Milan. Na sequência, acertou com o Orlando City, dos Estados Unidos, onde encerrou sua carreira, em dezembro de 2017.

Em meio a sua passagem pelo Orlando City, o então meio-campista voltou ao São Paulo em 2014 por empréstimo. Ao todo, foram 24 jogos disputados e três gols marcados.