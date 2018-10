Justiça da Suíça rejeita liminar para Paolo Guerrero voltar a jogar

A Justiça da Suíça negou, nesta segunda-feira, a liminar para o centroavante Paolo Guerrero voltar a jogar futebol. Dessa forma o jogador, contratado em agosto deste ano pelo Internacional, segue impedido de atuar e só poderá retornar aos gramados em abril de 2019.

O argumento usado pela defesa do atleta foi referente a inspeção feita no hotel em Buenos Aires, que teria sido responsável pela contaminação de um chá ingerido por Guerrero. Nessa amostra, que condenou o atacante, foi encontrado o metabolito benzoilecgonina, um elemento presente na cocaína.

Guerrero foi flagrado no exame antidoping realizado dia 05 de outubro de 2017 após o jogo entre Argentina e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na Rússia. O centroavante não pode usar as dependências do Inter enquanto a punição estiver vigente.