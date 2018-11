Jornal revela que Juventus vai ceder atletas ao United para ter Pogba

Cada vez mais próxima de abrir, a janela de transferências do fim do ano no futebol europeu já promete ter uma novela que deve se estender por todo o período de negociações. E ela envolve Paul Pogba. Em rota de colisão com José Mourinho e sem conseguir repetir as boas atuações de outrora no Manchester United, o jogador francês pode ser repatriado pela Juventus, que promete não medir esforços para firmar a contratação.

Neste domingo, o jornal britânico Express revelou que a Vecchia Signora já tem articulado um plano para contratar Pogba e ele passa por uma combinação financeira mais a negociação de um de seus titulares absolutos. Em prática, além de disponibilizar milhões de euros aos Red Devils, a Juventus está disposta a ceder um jogador entre Alex Sandro, Benatia e Mario Mandzukic.

Apesar da possibilidade de ser enviada já nesta janela, a ciência de que o United não está disposto a negociar Pogba antes do fim da temporada deve fazer com que a proposta se estenda para o mercado de verão, no meio do 2019. Ainda segundo a publicação do jornal inglês, a negociação estaria sendo conduzida pelo diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici.

Se confirmado o envolvimento de atletas na negociação, a possibilidade mais plausível de mudança para Old Trafford é de Alex Sandro. Além da necessidade do Manchester United de um lateral-esquerdo para disputar posição com Luke Shaw, o brasileiro foi um nome muito especulado no mercado inglês já na última janela, sendo colocado no radar do Chelsea e dos próprios Red Devils.

Na última semana, Pogba retornou ao estádio da Juventus para enfrentar o clube italiano pela Liga dos Campeões e após a partida, o campeão mundial com a seleção francesa se disse feliz no United. Porém, as recentes confusões com Mourinho tem colocado em cheque a possibilidade de permanência do meio-campista para a próxima temporada.