Jornal revela “lobby” de Coutinho para Barcelona contratar David Luiz

Philippe Coutinho chegou recentemente ao Barcelona com o status de terceiro elemento do ataque formado por Lionel Messi e Luis Suárez. Aos poucos, mais adaptado, o brasileiro começa a aparecer na equipe titular e ganhar o protagonismo esperado, ao ponto de sugerir uma nova contratação para o time catalão.

De acordo com o periódico espanhol Don Balon, David Luiz teria confidenciado a Coutinho seu desejo de vestir a camisa do Barcelona, o que motivou o recém-chegado meia a tratar do assunto com os companheiros e pessoas influentes do clube, na tentativa de costurar uma negociação para que o zagueiro troque a Inglaterra pela Espanha.

Uma negociação para que David Luiz deixe o Chelsea não é vista com maus olhos por parte do time inglês, segundo especulado pela imprensa local. Contratado em 2016 para sua segunda passagem, após duas temporadas no PSG, o defensor teve um início muito elogiado, mas ultimamente sofre com problemas físicos e de relacionamento com Antonio Conte, que chegou a barrar o brasileiro de alguns jogos.

Apesar da indefinição sobre a permanência do treinador italiano para próxima temporada, o zagueiro pode seguir o mesmo caminho e deixar o Chelsea. Como possíveis destinos aparecem o Arsenal e o Barcelona, que recusou adquirir o jogador na janela de transferências do início de 2018, mas pode repensar a negociação ao fim da atual temporada.

Segundo rumores na imprensa local, a ideia de Ernesto Valverde é emprestar Yerry Mina na próxima temporada para que o defensor ganhe rodagem e maior experiência no futebol europeu. Neste cenário, a chegada de David Luiz seria vista como uma possibilidade plausível, dependendo dos valores que possam envolver uma negociação por um zagueiro de 30 anos.