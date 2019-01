Jornal revela ligações de Neymar ao Barcelona “implorando” por retorno

A suposta insatisfação de Neymar vestindo a camisa do Paris Saint-Germain e a possibilidade de retorno do craque ao Barcelona voltaram a ser assunto na imprensa espanhola nesta quinta-feira. Dessa vez, foi o jornal El Mundo quem abordou o tema, revelando que o brasileiro e seu staff mantiveram contato com a diretoria do clube catalão e chegaram a ligar cinco vezes “implorando” por uma repatriação cerca de um ano e meio depois da saída.

De acordo com a publicação, fontes próximas ao camisa 10 da Seleção Brasileira confirmaram as conversas, que iniciaram no fim da última temporada europeia e se estenderam ao longo dos últimos meses, inclusive do pai de Neymar com o presidente Josep Maria Bartomeu e dirigentes. “Em cinco ocasiões os contatos aconteceram com um único objetivo: pedir, suplicar que deixem Neymar voltar ao Barcelona”, diz o jornal.

A tônica dos representantes do brasileiro na tentativa de justificar um possível retorno teria sido a de considerar um erro a transferência para o Paris Saint-Germain, ressaltando a insatisfação e o arrependimento do próprio atleta com a escolha. Além disso, o jornal revela críticas do pai de Neymar aos franceses, alertando que não há um bom projeto esportivo por parte do clube.

Mesmo sem revelar o posicionamento da diretoria catalã quanto às tentativas por parte da família do brasileiro, o veículo espanhol afirma que não há a menor possibilidade de retorno sem que Neymar se disponha a retirar a ação judicial que move contra o Barça solicitando os bônus pela renovação de contrato antes de firmar sua saída para o PSG.

Motivado a sair da sombra de Messi e assumir o protagonismo para liderar o projeto ambicioso do clube francês em busca de um título da Liga dos Campeões, Neymar deixou a Espanha em agosto de 2017 por 222 milhões de euros (cerca de R$ 820 milhões na cotação da época). O contrato do camisa 10 junto ao PSG é válido até 2022.