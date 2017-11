Jornal italiano lista quatro clubes brasileiros interessados em Gabigol

Gabigol ainda não conseguiu se provar atuando em território europeu. Após um temporada com poucas chances na Inter de Milão, o atacante seguiu rumo ao Benfica, onde ainda também não conseguiu ter oportunidades. Tanto que alguns jornais portugueses revelam a vontade do clube italiano de desfazer o empréstimo com o atacante já em janeiro, já que o jogador tem entrado pouco em campo.

Caso o contrato de empréstimo de Gabigol seja mesmo rescindido, o brasileiro dificilmente deve permanecer na Inter de Milão. Desta forma o mercado mais promissor para que o atacante retome o seu bom futebol seria o brasileiro. E pelo que garante o jornal italiano Calcio Mercato, já existem quatro grandes clubes brasileiros interessados no futebol do campeão olímpico de 2016: Santos, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo.

Na atual temporada, o ex-santista atuou pelos encarnados por apenas quatro partidas, mais precisamente por 148 minutos, e anotou um gol. Apesar das poucas chances, o técnico Ruy Vitória afirma que o atleta possui uma boa postura durante os treinamentos e pode sair fortalecido deste período.

“Gabigol está inserido num grupo de 30 jogadores. Na posição dele, ou naquelas em que pode jogar, estão jogadores de grande qualidade. É um jogador que tem tido um relacionamento, uma atitude no treino e no processo de integração com os companheiros que tem me agradado. Às vezes, é questão de oportunidade. Mas do ponto de vista comportamental e da postura, nada a dizer, muito pelo contrário. Mas, quando tem capacidade para ultrapassar estes momentos e contratempos, normalmente regressam muito melhores e bem preparados”, declarou o comandante.

Contratado do Santos para a Inter de Milão em agosto de 2016, o atleta assinou contrato até 2021 e custou algo em torno de 29,5 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões à época). Em sua primeiro temporada pelo clube italiano, Gabigol entrou em campo em 10 oportunidades e balançou as redes apenas uma vez.