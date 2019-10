Jornal inglês elege 100 melhores jogadores do século com três brasileiros entre os dez primeiros

O jornal britânico The Independent fez um ranking dos 100 melhores jogadores de futebol do século 21. Além de Messi e Cristiano Ronaldo nas duas primeiras posições, respectivamente, a relação conta com nove brasileiros, sendo três no top 10.

A lista foi feita por jornalistas, que elegeram os 50 melhores, baseado na habilidade, consistência, nível atingido, títulos e influencia da carreira.

O Brasil foi representado por Ronaldinho Gaúcho (4º), Ronaldo (6º), Kaká (9º), Neymar (20º), Daniel Alves (25º), Rivaldo (37º), Roberto Carlos (38º), Cafu (59º) e Marcelo (69º). Deco (72º) e Pepe (93º), brasileiros naturalizados portugueses, também aparecem na seleção.

Veja a lista dos 20 melhores do mundo, segundo o jornal britânico The Independent:

1º – Messi (ARG)

2º – Cristiano Ronaldo (POR)

3º – Xavi (ESP)

4º – Ronaldinho Gaúcho (BRA)

5º – Iniesta (ESP)

6º – Ronaldo (BRA)

7º – Henry (FRA)

8º – Zidane (FRA)

9º – Kaká (BRA)

10º – Cannavaro (ITA)

11º – Pirlo (ITA)

12º – Sergio Ramos (ESP)

13º – Buffon (ITA)

14º – Philipp Lahm (ALE)

15º – Figo (POR)

16º – Luis Suárez (URU)

17º – Busquets (ESP)

18º – Gerrard (ING)

19º – Shevchenko (UCR)

20º – Neymar (BRA)