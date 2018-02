Jornal cogita troca do PSG entre Mbappé e Coutinho para satisfazer Neymar

Em busca de um novo patamar no futebol europeu e, principalmente, a conquista da inédita Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain entrou para a temporada 2017/2018 com Neymar como sua contratação de mais impacto e Kylian Mbappé também sob um forte protagonismo.

De acordo com o jornal El País, em poucos meses de temporada, a relação entre o brasileiro e o jovem francês já estaria desgastada e tem feito com que o clube parisiense cogite uma venda de Mbappé para satisfazer Neymar, que não estaria à vontade na convivência com o também novo reforço.

A publicação ainda aponta que a relação entre os dois jogadores é um dos problemas com os quais a diretoria parisiense tem de lidar no dia-a-dia. Tendo um jogador do time como fonte, o periódico ainda afirma que Neymar estaria incomodado e monitorando Mbappé, que teria sido o último a perceber o conflito. A disputa interna pela Bola de Ouro, uma das ambições do camisa 10, também seria um problema.

Diante do cenário de dificuldades na convivência, o jornal ainda ressalta que dirigentes do PSG teriam conversado com o presidente e dono do clube, Nasser Al-Khelaifi, para cogitar uma possível troca do jogador francês com Philippe Coutinho, outro jogador recém-chegado a um novo clube, no caso, o Barcelona.

Uma troca entre Mbappé e Coutinho é algo ainda distante da realidade. Porém, Neymar é companheiro do meia na Seleção e teria sido um dos principais responsáveis por alimentar a esperança do jogador ex-Liverpool escolher a França ao invés da Espanha, destino concretizado. A idade do atacante também poderia servir como motivação para o Barcelona, além da possibilidade de não arcar com uma grande quantia financeira para a troca.