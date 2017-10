Jornal britânico coloca outro brasileiro na mira de Guardiola

Mais um brasileiro pode integrar o elenco comandado por Pep Guardiola no Manchester City. A bola da vez seria o lateral Fabinho, que atualmente defende o Monaco. De acordo com o jornal The Sun, o treinador espanhol teria muito interesse em contar com o jogador a partir de janeiro, quando abre a janela invernal de transferências no futebol europeu.

Para fechar a contratação, estima-se que os Citizens teriam de desembolsar uma quantia equivalente a 75 milhões de euros. Ao mesmo tempo que dinheiro não é necessariamente um problema para os cofres dos ingleses, o alto valor estipulado pode ser um empecilho para a negociação, já que o City foi um dos que mais gastou no mercado de agosto.

Fabinho, que vem despertando o interesse de outros clubes europeus, como foi o caso do Paris Saint-Germain recentemente, seria o quarto brasileiro a compor o plantel de Guardiola. Além dele, o goleiro Ederson, o lateral Danilo e o atacante Gabriel Jesus já defendem o time de Manchester.

Se transferir para uma equipe mais qualificada que o Monaco poderia ser algo muito bom para o jogador. Presente em algumas convocações de Tite para a Seleção Brasileira, as chances de jogar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, possivelmente aumentariam.