Joias, Pedrinho e Rodrygo despontam como destaques dos rivais

Corinthians e Santos se enfrentam sob pressão dos treinadores, buscando um triunfo para ganhar um “respiro” na sequência da temporada e encarar os desafios dos mata-matas nacionais e continentais. O duelo que mais chama a atenção no clássico, no entanto, passa longe de nomes consagrados para as duas competições. Ainda buscando se firmar no futebol brasileiro, Pedrinho e Rodrygo despontam como as maiores esperanças de corintianos e santistas para um futuro de sucesso.

Alçado à condição de titular após o título do Campeonato Paulista, Pedrinho é razoavelmente mais velho do que Rodrygo (20 a 17 anos), mas não faz valer a idade na experiência adquirida em campo. Depois de ganhar a confiança de Carille, ele agora tem em Osmar Loss, nome que o conhece desde a base, outro alicerce para evoluir.

Aproveitado no profissional desde o ano passado, com participações decisivas no Brasileiro e até um gol, na Sul-America, contra o Patriotas, Pedrinho sofreu para mostrar que poderia ser um atleta. Depois de passar por cirurgia para retirada das amígdalas, no meio de 2017, chegou a ficar meses sem nem sequer ser aproveitado.

Agora, no entanto, aproveitou-se do espaço aberto com a contusão Clayson, passou à frente dos concorrentes e é titular absoluto da equipe. Autor de bela jogada no gol da vitória sobre o Palmeiras, no Brasileiro, ele tenta ainda o seu primeiro gol em clássicos, objetivo inicial de qualquer atleta que surge nas divisões inferiores do Timão.

Disposto a ofuscar o brilho do concorrente, o lado santista da disputa já supera o canhoto corintiano nos números. A ascensão de Rodrygo demorou, mas nem tanto como a de Pedrinho. Promovido ao elenco profissional em outubro de 2017, o atacante disputou apenas duas partidas, contra Atlético-MG e Avaí, 23 minutos ao todo.

Em 2018, já com o técnico Jair Ventura, Rodrygo passou a ser mais utilizado. Aos poucos foi ganhando minutagem e, depois de sete partidas, foi titular justamente contra o Corinthians, em empate por 1 a 1 no Pacaembu, em março.

Cada vez melhor com a bola nos pés e mais preparado fisicamente, Rodrygo passou a brilhar quando fez um golaço na vitória por 3 a 1 sobre o Nacional, pela Libertadores, também no Pacaembu. De lá para cá, tornou-se titular absoluto.

O raio tem 27 jogos na temporada, com nove gols marcados, média de um a cada três partidas. Contra o Vitória, no último domingo, na Vila Belmiro, fez seu primeiro hat-trick como profissional.