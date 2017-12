Joia do Palmeiras é destaque em lista de jornal espanhol

Arthur tem apenas uma partida pelo Palmeiras, esteve emprestado ao Londrina em 2017, mas já é destaque no cenário europeu. Nesta quarta-feira, o meia-atacante de 19 anos foi destaque no jornal AS, da Espanha.

O diário publicou que o garoto “cresceu uma barbaridade em um time que lhe deu minutos para desenvolver suas condições”. Outro trecho destaca a “magnífica canhota para enfiar passes aos atacantes ou buscar o chute frontal”.

Arthur voltará ao Palmeiras em 2018 após se destacar pelo Londrina na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Na Segundona, o palmeirense anotou oito gols e deu 12 assistências.

Pelo profissional do Palmeiras, o meia-atacante disputou somente uma partida. Ele ficou três minutos em campo na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2016, ano em que chegou a participar de toda a pré-temporada com o time principal.

Além de Arthur, o AS cita outros quatro nomes como promessas sul-americanas: Billy Arce (Independiente del Valle, do Equador), Nicolás González (Argentinos Juniors, da Argentina), Agustín Rogel (Nacional, do Uruguai) e Rodrigo Bogarín (Guaraní, do Paraguai).