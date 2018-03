Jogadores do São Paulo mostram confiança para o clássico no Palestra

A suada vitória por 2 a 1 sobre o Linense, no domingo, fora de casa, encheu os jogadores do São Paulo de confiança. O momento para otimismo não poderia ser mais propício, já que, na noite de quinta-feira, a equipe chefiada por Dorival Júnior tentará vencer o seu primeiro clássico na temporada. Enfrentará o Palmeiras no Palestra Itália.

“Estamos preparados”, avisou o zagueiro Rodrigo Caio, que marcou, nos acréscimos do jogo realizado em Lins, o gol do triunfo são-paulino na rodada passada do Campeonato Paulista. “Vamos entrar muito focados, com três dias para preparação. Não controlamos o resultado, mas, sim, o poder de ter uma atuação segura”, acrescentou.

Em alta com a comissão técnica e os torcedores, o meia-atacante Valdívia foi mais um a usar a última vitória como alavanca para o encontro com o Palmeiras. “Faz diferença. A nossa equipe vai mais confiante. O jogo será fora de casa, mas podemos surpreender o Palmeiras lá dentro”, assegurou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Para o meia peruano Cueva, a nova formação adotada por Dorival já está testada e pronta para comprovar a sua eficácia diante de um grande rival. “Jogamos de outra forma, bem. O grupo está tentando melhorar. Ganhamos e vamos chegar ao clássico felizes, porque fizemos um bom jogo”, avaliou.

Igualmente satisfeito, o goleiro Jean só cobrou que o time não se deixasse levar pela melhora e relaxasse justamente no meio de semana. “Precisamos jogar da mesma maneira, para cima. Espero que sejamos abençoados com uma grande vitória”, almejou.