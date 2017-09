Jô reclama de dor na panturrilha e deixa treino mais cedo

O centroavante Jô foi poupado da maior parte do treinamento que o Corinthians realizou no gramado do CT Joaquim Grava, nesta quarta-feira. O goleador reclamou de dores na panturrilha esquerda ainda no princípio da atividade, após o aquecimento, e recolheu-se às dependências internas do local.

Jô foi ao chão sozinho e logo acabou amparado pelo massagista Ceará. Após a aplicação de um spray, o centroavante se levantou e caminhou vagarosamente até o banco de reservas, onde estava o médico Julio Stacanti, com quem trocou algumas palavras.

Segundo o departamento de comunicação do Corinthians, o caso de Jô não preocupa – o atleta estaria apenas com desgaste muscular e, por precaução, foi substituído por seu reserva imediato Kazim no restante da movimentação desta manhã.

Além de Jô, o goleiro Cássio também recebeu atenção especial da comissão técnica corintiana. Já os zagueiros Vilson e Léo Santos e o volante Paulo Roberto, fazendo fortalecimento muscular, nem sequer apareceram no gramado.