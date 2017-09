Jô diz continuar “muito tranquilo” com a situação do Corinthians

O centroavante Jô resolveu adotar um discurso otimista após o Corinthians sofrer a sua terceira derrota em quatro jogos disputados no segundo turno do Campeonato Brasileiro – por 2 a 0 para o terceiro colocado Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. Ele ainda se sente confortável na liderança da competição.

“É um momento normal. Ainda temos a vantagem. Construímos isso com mérito, então temos que aproveitar. Mantivemos sete pontos para o Grêmio e estamos nove à frente do Santos, então fico muito tranquilo”, assegurou Jô, enquanto deixava o gramado da Vila.

Com o novo tropeço, o Corinthians seguiu com 50 pontos, contra 43 do Grêmio, derrotado por 1 a 0 pelo Vasco no sábado, e 41 do Santos, agora mais vivo na disputa pelo título.

“É claro que os resultados não vieram, mas vamos continuar trabalhando. Conseguimos nos manter como líderes. Vamos trabalhar forte para os resultados voltarem”, pregou o goleiro Cássio, replicando a estratégia de amenizar a queda de rendimento.

Internamente, contudo, a situação preocupa. O técnico Fábio Carille está incomodado com a quantidade de passes errados pelo Corinthians e de chances de gol desperdiçadas.

“É óbvio que temos que corrigir algumas coisas, mas ainda estamos muito tranquilos. Lá na frente, vamos melhorar”, insistiu Jô.