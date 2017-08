Jesus diz ser “questão de tempo” para Neymar virar melhor do mundo

Após reencontrar o atacante Neymar em Porto Alegre, onde a Seleção Brasileira enfrentará o Equador na quinta-feira, o centroavante Gabriel Jesus voltou a elogiar publicamente o amigo. A transferência do principal jogador do time de Tite do Barcelona para o Paris Saint-Germain estava em pauta.

“Não sei se isso vai facilitar, mas vou torcer muito para que o Neymar conquiste a Bola de Ouro. Tenho certeza de que é questão de tempo para ele conseguir a Bola de Ouro”, comentou Jesus.

O centroavante ainda abordou, com um sorriso no rosto, os € 222 milhões (R$ 824 milhões) que o PSG desembolsou para contratar Neymar. Agora, o Barcelona também acena com quantias vultuosas para buscar outro jogador da Seleção Brasileira como substituto para o atacante, o meia Philippe Coutinho, do Liverpool.

“Hoje, o mercado está assim, com todo o mundo sendo bem valioso. O Neymar e o Coutinho merecem. Se eu fizer por merecer, a mesma coisa. A questão é o clube ver quanto você vale e quanto pode pagar”, disse o atleta do Manchester City, para quem a valorização dos jovens jogadores brasileiros não é garantia de sucesso na Copa do Mundo de 2018. “Prefiro falar que temos que jogar para merecer.”

Na França, Neymar está atuando mais solto, como faz Messi no Barcelona, e não preso à ponta esquerda. Gabriel Jesus não vê problemas se o atacante acabar com menos incumbências defensivas também na Seleção Brasileira.

“A Seleção vem crescendo bastante porque o ambiente é muito bom. Isso faz com que um ajude o outro em campo. Se for para recompor pelo Neymar, pelo Willian, pelo Coutinho ou por quem quer que seja, vou recompor em prol do Brasil. Consigo ajudar muito o time também sem a bola. Isso já é algo meu”, avisou o atleta do Manchester City.