Jesualdo vê melhor jogo do Santos sob seu comando e explica Soteldo pela direita

Neste sábado, o Santos não conseguiu sair do zero contra o Palmeiras e o clássico terminou empatado no Pacaembu. Apesar do Peixe ter chegado ao terceiro jogo consecutivo sem vitória, Jesualdo Ferreira fez uma boa avaliação do desempenho de sua equipe.

Na entrevista coletiva concedida, o treinador não pensou duas vezes ao dizer que foi a melhor apresentação do Santos sob o seu comando em 2020. Além disso, elogiou a capacidade do Alvinegro ao enfrentar uma equipe de alto nível como o Palmeiras.

“Foi nosso melhor jogo, assim como tinha sido nosso pior (contra o Ituano). Jogamos contra um adversário credenciado, que todos sabem a qualidade. No primeiro tempo controlamos mais, tivemos mais posse e iniciativa, com duas ou três situações criadas em bola parada. Na segunda etapa, tivemos duas substituições forçadas e a estrutura da equipe mudou. O time se ajustou rapidamente e conseguiu tirar alguma vantagem da altura dos jogadores atrás e no meio, mas o Palmeiras teve mais iniciativa”, afirmou Jesualdo.

“Foi um jogo equilibrado, dividido e corrido. Qualquer um poderia ter chegado ao gol no final. Para mim, a equipe esteve bem, interpretou um plano diferente. Fomos capazes de controlar boa parte do jogo contra uma equipe muito forte, com jogadores excelentes”, completou.

Uma das principais novidades do Santos neste clássico foi o posicionamento, que atuou pela direita no ataque. Jesualdo explicou que a escolha se deu pela estratégia específica para a partida, além de ressaltar que busca agregar versatilidade ao venezuelano.

“Soteldo jogou pelo lado direito por conta da estrutura tática e do plano de jogo. O Soteldo é destro, pode e deve fazer os dois flancos, acho que isso é importante para ele. Quero que participe mais do jogo, de forma efetiva”, finalizou

Com o resultado deste sábado, o Santos chegou aos 12 pontos, ainda na liderança do grupo A do Paulistão. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Mirassol, no sábado, às 19h30, na Vila Belmiro.