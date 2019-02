Jefferson revela que já deixou de ser convocado para Seleção sub-20 por ser negro

O agora aposentado Jefferson, ex-goleiro do Botafogo, acusou mais um caso de racismo no futebol brasileiro. Em entrevista ao canal ESPN, o arqueiro disse que já ficou de fora de uma convocação da Seleção Brasileira sub-20 por ser negro. Ele nunca havia relatado o episódio, que ocorreu na preparação para o Mundial da categoria em 2003.

“Eu tinha a oportunidade de disputar o Sul-Americano e o Pan-Americano pela sub-20, na época peguei o Valinhos como treinador, me ajudou muito; e no Mundial peguei o Paquetá, que também é um cara que sempre gostou do meu futebol. Na convocação para a sub-20, estava praticamente decretada quem seriam os goleiros: eu, Fernando Henrique (Fluminense) e Fabiano (Internacional)”, recordou o ex-botafoguense.

“Quando saiu a convocação para a sub-20, que na época ia ser em janeiro, eu estava certo que meu nome estava lá. Para minha surpresa, quando vi no jornal a convocação, meu nome não estava lá. Fiquei muito chateado, pensei ‘poxa, o que aconteceu? Um mês atrás estava tudo certo’”, relembrou.

O Mundial sub-20 de 2003 seria disputado nos Emirados Árabes no início do ano. Entretanto, por conta das guerras que assolavam o Iraque à época, a competição foi adiada para meses depois. Quando a nova data do torneio se aproximou, Jefferson revelou que recebeu uma ligação e foi questionado se gostaria de retornar à Seleção.

“Eu estava no banco do Max no Botafogo, na Série B, e faltando um mês para a convocação eu nem estava esperando, então recebi uma ligação: ‘E aí, está preparado para voltar à seleção? A gente ia te convocar lá atrás, só que a gente foi barrado, porque não poderia convocar goleiro negro”, revelou o goleiro.

“Tinha uma pessoa (dentro da CBF) que falou que não poderia convocar. Essa pessoa saiu e agora podemos fazer o que quisermos fazer”, completou.

Naquele Mundial, vencido pelo Brasil, Jefferson começou como reserva de Fernando Henrique. Porém, o ex-goleiro do Botafogo assumiu a titularidade no decorrer da competição, que terminou com uma vitória sobre a Espanha por 1 a 0. O gol da final foi marcado por Fernandinho, atualmente no Manchester City, que na época era volante do Athletico Paranaense.