James Rodríguez quer decidir seu futuro em até 48 horas

Com a chegada do meia espanhol Dani Ceballos, que será oficializada na próxima semana, James Rodríguez quer selar sua saída do Real Madrid no prazo de 48 horas. Assim, não precisaria viajar com o elenco para os Estados Unidos onde acontecerá a Internacional Champions Cup, torneio de pré-temporada.

PSG, Manchester United e Chelsea são os mais interessados no meia colombiano, mas para isso, terão que desembolsar algo em torno de 70 milhões de euros. James perdeu espaço na última temporada com Zidane, jogando apenas 33 partidas e nem sequer ficou no banco de reservas na final da Liga dos Campeões. Mesmo com o presidente do Real, Florentino Pérez, assegurando que quer contar com o jogador, James entende que, com a vinda de Ceballos, ele terá mais um concorrente e, consequentemente, tenderá a jogar ainda menos.

James Rodríguez chamou a atenção do clube merengue depois de um ótimo desempenho na Copa do Mundo de 2014. Assinou um contrato de seis temporadas e desde então, participou de 111 jogos, marcou 36 gols e conquistou sete títulos, entre eles duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes e um Campeonato Espanhol.