Jair Ventura confirma permanência para 2018

As especulações sobre uma possível saída do técnico Jair Ventura chegaram ao fim. Pelo menos no que depende do treinador, que tem contrato até dezembro de 2018 e que estaria na mira de outros clubes, como Santos e Atlético-MG. Isso porque o filho do Furacão da Copa do Mundo de 1970 disse que só deixará General Severiano antes de terminar seu vínculo se for demitido pelos dirigentes.

“Eu tenho contrato com o Botafogo e só vou deixar o clube antes do fim do contrato se a diretoria entender que eu tenho que sair. Do contrato vou cumprir o compromisso independentemente da classificação ou não para a Copa Libertadores. Não gostaria mais de ficar falando sobre isso, pois o meu pensamento e foco neste momento estão todos voltados para a última rodada do Campeonato Brasileiro”, disse Jair.

O treinador falou sobre o pensamento de alguns que entendem que a conquista de uma vaga na Libertadores é obrigação.

“O que vejo como obrigação é nos doarmos ao máximo em campo e isso vamos mais uma vez fazer na última rodada do Campeonato Brasileiro”, explicou o treinador.

A delegação do Botafogo retornou ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, mas os jogadores e membros da comissão técnica não passaram pelo saguão principal do aeroporto do Galeão. O time inicia nesta quarta-feira a preparação para o duelo contra o Cruzeiro no domingo, às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O time precisa ganhar. Porém, contra o Palmeiras, Jair Ventura perdeu quatro jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo. São eles: o lateral-esquerdo Gilson, os volantes Bruno Silva e João Paulo e o atacante Rodrigo Pimpão.