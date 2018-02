Jailson chega a 29 jogos sem perder e iguala série de Velloso

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O goleiro Jailson praticou algumas boas defesas e passou ileso na partida contra a Ponte Preta, na noite deste domingo, no Moisés Lucarelli. O duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, porém, foi marcante para o arqueiro por fazê-lo igualar Velloso em número de jogos consecutivos sem derrota com a camisa do Palmeiras.

Sem saber o que é derrota pelo 29º embate seguido, Jailson chegou ao feito obtido pelo ídolo palmeirense entre 23/01/1996 e 07/05/1996. Derrotado apenas uma vez como arqueiro palmeirense, em 2016, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, ele agora está atrás apenas de Emerson Leão nesse quesito.

Um dos principais nomes da história do clube, Leão ostenta as duas maiores séries do tipo. A segunda colocada é uma de 34 jogos, entre 04/04/1973 e 18/11/1973. A outra e mais impressionante chega a 42 jogos, transcorridos entre 05/12/1971 e 07/09/1972.

Com o empate, o Palmeiras chegou a 20 pontos em 24 possíveis. O clube lidera o Grupo C com folga – tem sete pontos a mais do que o São Bento, que empatou em casa com o Botafogo-SP, também neste domingo. Na próxima rodada, o Verdão encara o clássico contra o Corinthians, no sábado, às 17h (de Brasília), no estádio de Itaquera.