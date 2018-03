Jadson treina normalmente e deve reforçar o Corinthians no domingo

O Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira, um dia após derrotar o Deportivo Lara por 2 a 0 em Itaquera, pela Copa Libertadores da América. No gramado, estiveram apenas os jogadores considerados reservas, mas com um reforço – o meia Jadson mostrou estar recuperado de dores musculares na coxa direita e participou normalmente do treinamento.

Um dos mais falantes da atividade com bola em campo reduzido, Jadson pediu para ser acionado com frequência e, aparentemente, correu sem limitações físicas. Dessa forma, o armador, substituído pelo atacante Emerson Sheik diante do Lara, deverá estar apto a enfrentar o Bragantino no domingo, no Pacaembu, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

“Pela qualidade que tem, o Jadson é um jogador que faz a diferença. A gente se entende muito bem dentro de campo. Mas a equipe também precisa ter atletas capacitados a suprir essas ausências. Ninguém conseguirá jogar todas as partidas do ano. Desta vez, o Emerson entrou no lugar do Jadson e decidiu. É assim que se faz um grupo forte”, comentou o meia Rodriguinho.

Rodriguinho e os demais titulares corintianos diante do Lara realizaram apenas um trabalho regenerativo nas dependências internas do CT. O mesmo valeu para o goleiro do time. Cássio acusou dores no quadril no decorrer da última rodada da Libertadores e está sob observação do departamento médico, mas provavelmente será utilizado contra o Bragantino.

Quem correu próximo de Jadson foi o zagueiro Vilson, recorrentemente contundido. O defensor não participa de uma partida desde a vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária, em amistoso válido pela pré-temporada de 2017, em 1º de fevereiro daquele ano.