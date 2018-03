Jadson treina com bola e fica perto de retorno ao Corinthians

O meia Jadson realizou um trabalho com bola na tarde desta quinta-feira, em um campo vizinho ao do coletivo dos reservas, e se aproximou do retorno aos gramados no Corinthians. Parado desde o começo do mês, quando sentiu um incômodo no adutor da coxa direita, o camisa 10 pode reforçar a equipe no Derby de sábado, às 16h30 (de Brasília), em Itaquera, pela primeira partida da final do Campeonato Paulista.

O jogador ficou por cerca de 40 minutos movimentando-se lateralmente e trocando passes com um dos auxiliares de preparação física do clube. Depois disso, passou um tempo razoável conversando sobre a sua condição física e pouco depois rumou para a parte interna do CT, onde finalizou o seu treinamento. Na sexta, é possível que ele até participe do trabalho com o restante dos companheiros.

Jadson não atua desde a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, no dia 8 de março, na Arena, quando deixou o estádio sentindo dores no adutor da coxa direita. Após não ter constatada uma contusão, ele continuou sentindo um incômodo no local e, em exame realizado há cerca de 10 dias, descobriu uma contratura no músculo reto-femoral da mesma coxa, perdendo tanto as quartas quanto as semifinais do Paulista.

Caso consiga entrar em campo, Jadson fecharia uma série de retorno importantes para o técnico Fábio Carille, que já sabe que terá à disposição Balbuena e Romero, de volta da seleção paraguaia, e Renê Júnior, recuperado de um estiramento muscular grau 1 na coxa esquerda.

