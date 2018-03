Jadson não é relacionado e Sheik ganha vaga contra o Lara

O meia Jadson não foi relacionado para a partida contra o Deportivo Lara-VEN, na noite da quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio de Itaquera, confirmando a titularidade de Emerson Sheik no embate. O armador, que deixou o treinamento desta terça com dores na coxa direita, ficou fora da lista de relacionados divulgada pelo clube cerca de uma hora depois do encerramento da atividade, no CT Joaquim Grava.

Sem o camisa 10, o Alvinegro terá Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Romero, Rodriguinho, Emerson Sheik e Clayson. Será a segunda partida do atacante como titular em seu retorno ao clube, de forma consecutiva, já que estreou nessa condição no último final de semana, na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Outro fato que chamou a atenção foi a ausência de Lucca, titular nas últimas duas partidas, que abriu espaço para a inédita inclusão de Pedrinho em um duelo pelo torneio continental. O jovem será uma das opções ofensivas ao lado de Mateus Vital e de Júnior Dutra. Machucados, Renê Júnior e Marquinhos Gabriel não ficarão à disposição.

Veja os 18 jogadores relacionados por Carille:

Goleiros: Cássio e Caíque

Laterais: Fagner, Mantuan e Sidcley

Zagueiros: Balbuena, Henrique e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Maycon e Ralf

Meias: Rodriguinho, Mateus Vital e Pedrinho

Atacantes: Romero, Clayson, Emerson Sheik e Júnior Dutra

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com