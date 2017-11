Invicto e confiante, Jailson projeta retorno como titular do Palmeiras

Jailson será novamente titular do Palmeiras. Nesta segunda-feira, Fernando Prass recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota alviverde para o Avaí, na Ressacada, e terá de cumprir suspensão automática contra o Botafogo, no Palestra Itália, na próxima segunda-feira.

“É um momento de muita felicidade. Desde que me lesionei, trabalhei forte para que esse dia chegasse. Então caso eu jogue, estou muito bem preparado e confiante para ajudar o Palmeiras a sair com mais uma vitória no Campeonato Brasileiro”, disse Jailson.

O retorno de Jailson coincide com o último duelo do goleiro na Série A do Campeonato Brasileiro. No dia 2 de agosto, o arqueiro foi titular na vitória alviverde sobre o Botafogo no Engenhão. A partida foi a 23ª consecutiva de invencibilidade do jogador – a maior da história do Palmeiras.

“Vai ser mais uma partida complicada. O Botafogo está brigando por uma vaga na Libertadores, tem grandes jogadores, então será um jogo muito difícil. Mas estamos trabalhando forte durante a semana, focados para fazer um grande jogo e sair com os três pontos”, comentou, complementando sobre invencibilidade no Brasileirão.

“São números positivos, legais e que claro espero manter, até porque será bom para o Palmeiras. Mas estamos focados na partida e espero fazer meu papel junto com meus companheiros para conquistarmos mais um resultado positivo no Brasileiro”.

O Palmeiras ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 60 pontos. Já o Botafogo é o sétimo, somando 52 pontos.