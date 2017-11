Internacional efetiva Odair Hellmann como técnico

Após vencer o Guarani por 2 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), na despedida da temporada, o Internacional anunciou a efetivação do técnico Odair Hellmann como treinador do time para 2018. O comunicado foi feito pelo vice-presidente de futebol do clube Roberto Melo.

Antes de anunciar oficialmente, Melo fez elogios a Odair. “Eu trabalhei com ele desde a base. Conheço muito bem ele, sei da qualidade dele, tenho total confiança nele. Desde 2013 ele está no profissional do Inter e trabalhou com grandes treinadores, como o Dunga, o Abel, o Diego Aguirre, que passaram por aqui. Acho que ele aprendeu muito coisa boa. Acho que ele está preparado. Este ano mesmo ele mostrou toda a sua capacidade de mobilização, de transmitir para os atletas aquilo que ele quer que seja feito. Então, era uma decisão que já vinha sendo pensada, formatada e o Odair será o nosso treinador para 2018”, comunicou.

Com 40 anos, Odair vai ter a maior missão da carreira. Em 2009, ele encerrou a carreira de jogador após o acidente do ônibus do Brasil de Pelotas e iniciou o trabalho como como auxiliar na base do Internacional.

A efetivação do técnico começou a ganhar força após alguns jogadores colorados demonstrarem apoio pela permanência de Odair no comando da equipe. Os nomes de Roger Machado e Abel Braga chegaram a ser cogitados, mas o primeiro acertou com Palmeiras e o segundo demonstrou o interesse em permanecer no Fluminense.

Em 2017, o treinador assumiu o Inter interinamente em duas situações: Após a demissão dos técnicos Antônio Carlos Zago e Guto Ferreira. No comando do colorado, Odair esteve invicto nesta temporada, com três vitórias e um empate. Um aproveitamento de 75%. Na Copa do Brasil foi uma partida apenas, mas, mesmo com a vitória contra o Palmeiras por 2 a 1, a equipe acabou eliminada do torneio. Na Série B foram três jogos sem sofrer gols e a conquista da vice-liderança da competição.