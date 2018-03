Inter e Grêmio jogam pela terceira vez no ano e decidem vaga no Gauchão

Depois de ficar por muito tempo sem um “Gre-Nal”, os torcedores de Internacional e Grêmio vão acompanhar nesta quarta-feira, às 21h45 no horário de Brasília, no estádio Beira-Rio, a terceira partida do ano entre os dois rivais do Rio Grande do Sul. No entanto, cada um deles tem uma expectativa diferente para o tão esperado jogo de volta das quartas-de-final do Campeonato Gaúcho.

No primeiro jogo do confronto, o Grêmio teve uma das melhores atuações no ano e com gols de Everton. Jael e Arthur, fez 3 a 0 e ficou muito próximo da próxima fase do Campeonato Gaúcho. O resultado impressionou mais pela campanha ruim que o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho teve no começo do ano, já que a equipe ficou por mais de uma rodada nas últimas colocações.

“A gente procura jogar o futebol e manter o foco durante todas as partidas. Passando pelo Inter, ainda vai ter jogos para chegarmos à final e tentarmos mais um título. Esse jogo de volta não decide nada o campeonato. Vamos decidir na casa do adversário, o que é sempre perigoso. Não podemos achar que o confronto já está ganho. A gente sabe da dificuldade que é jogar no Beira-Rio”, afirmou o lateral-direito Léo Moura.

Quanto ao Internacional, a derrota ainda na fase de grupos para o rival e a larga desvantagem que tem agora para reverter, deixaram o ambiente do clube pela primeira vez conturbado. O clube precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença. Caso o colorado devolva o mesmo placar do jogo de ida, a decisão será nos pênaltis.

“Eu acredito nos jogadores que temos no nosso dia a dia. São da melhor qualidade possível. Quando eu jogava contra, queria estar junto deles. Confio no poder da camisa do Internacional, da nossa torcida, do Beira-Rio. Futebol não é matemático, não é uma ciência exata. Você faz um gol e o jogo muda. O improvável vira muito rápido. Precisamos usar isso tanto em vantagem quanto em desvantagem”, ressaltou o arqueiro do Internacional, Marcelo Lomba, em entrevista coletiva.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X GRÊMIO

Local: Beira Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 21 de março de 2018, quarta-feira

Horário: 21horas e 45 min (Brasília)

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Leonardo Moura, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Arthur, Maicon, Ramiro e Luan; Everton e Jael.

Técnico: Renato Gaúcho

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Edenílson, Klaus (Rodrigo Moledo), Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson (Gabriel Dias), Nico López, D’Alessandro e Patrick; Roger.

Técnico: Odair Hellmann