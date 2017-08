Iniesta se coloca no lugar de Neymar e compreende ida ao PSG

Em Barcelona, o assunto Neymar ainda não acabou. Desta vez, foi Andrés Iniesta quem opinou a respeito da transferência do brasileiro ao Paris Saint-Germain, em entrevista concedida ao jornal El País. Sobretudo, o meia diz entender a opção feita pelo novo camisa 10 da equipe francesa.

“Cada um é dono do seu futuro e deve escolher o que acredita ser melhor para si e para quem está a seu redor. Não há o que discutir. Se eu não quero estar aqui, vou para outro lugar. Por mais que eu quisesse que ele permanecesse aqui por mais 10 anos, isso não se discute”, ressaltou.

Iniesta ainda apontou para a necessidade de se colocar na pele de Neymar para tentar entender sua decisão. “É preciso se colocar no lugar dele. Estava em uma situação idílica, em uma zona de conforto, não precisava de muito mais e decidiu fazer uma mudança difícil. A escolha foi feita e não há muito o que dizer”, completou.

O meia assegura que o estilo de jogo do Barça continua igual, de domínio, equilíbrio e compactação, mesmo sem o brasileiro. Os grenás entram em campo neste domingo, contra o Betis, no Camp Nou, pela rodada inaugural do Campeonato Espanhol.