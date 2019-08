Ingressos para finais da Libertadores e Sul-Americana têm valores divulgados

Nesta quarta-feira, a Conmebol anunciou os valores e as informações sobre a venda de ingressos para as finais da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana.

A decisão da Libertadores será realizada em Santiago, no Chile, no dia 23 de novembro. Para comparecer ao evento, o torcedor terá que fazer um cadastro, que será aberto no dia 21 de agosto, para depois realizar a compra dos ingressos, disponíveis a partir do dia 30 de agosto. O tíquete mais barato custará 80 dólares (cerca de R$320), e o mais caro, 250 dólares (cerca de R$1000).

🙌 ¡Venta de entradas para la Final de la #Libertadores @Santiago2019! Comienza el 30 de agosto. Registro en https://t.co/SM0zVffa3u. 📌 Venda de ingressos para a final da #Libertadores @Santiago2019! Começa em 30 de agosto! Cadastro em https://t.co/Cq8MgSBQK8 pic.twitter.com/HhErPvgIg0 — Santiago2019 (@Santiago2019) August 21, 2019

A final da Sul-Americana está marcada para o dia 09 de novembro, em Assunção, no Paraguai, e as vendas para o evento ocorrem da mesma maneira. O cadastro, contudo, se inicia no dia 21 de agosto, com o início das vendas marcado para o dia 05 de setembro. A entrada mais barata sai por 40 dólares (cerca de R$160), e a mais cara, 125 dólares (cerca de R$500).

🙌 ¡Venta de entradas para la Final de la #Sudamericana @Asuncion2019! Comienza el 5 de septiembre. Registro en https://t.co/o2HGYmZVIO 📌 Venda de ingressos para a final da #SulAmericana @Asuncion2019! Começa em 5 de setembro. Cadastro em https://t.co/ROTMgetR7Z pic.twitter.com/6OhoyATH47 — Asunción 2019 (@Asuncion2019) August 21, 2019

Ainda há quatro times brasileiros na disputa pela taça da Libertadores. Na última terça-feira, o Palmeiras saiu na frente do Grêmio por uma vaga na semifinal ao bater o rival por 1 a 0 fora de casa. Já nesta quarta-feira, Flamengo e Internacional também se enfrentam pelas quartas do torneio. Já na Sul-Americana, Corinthians, Atlético-MG e Fluminense estão na briga. Na última terça-feira, o Galo bateu o La Equidad dentro de casa, em partida de ida das quartas de final, ao passo que nesta quarta-feira, o Timão recebe o Tricolor Carioca em busca de uma vaga na semi.