Imprensa turca coloca Fenerbahce na briga por Róger Guedes

Mais um clube entrou na briga por Róger Guedes. Especulado em diversos times da Europa, o atleta do Atlético-MG está na mira do Fenerbahce, da Turquia, segundo a imprensa local. De acordo com o site Fotospor, o clube pretende pagar 7 milhões de euros (cerca de 31 milhões de reais) pelo atacante.

Ainda de acordo com a publicação, o ex-jogador Alex, ídolo do clube turco, teria ajudado a convencer o jovem de 21 anos a aceitar a proposta do Fenerbahce.

Os direitos econômicos do atacante são divididos entre Palmeiras e Criciúma. Os direitos federativos do atleta, por sua vez, estão emprestados até o final deste ano ao Galo.O Atlético-MG tem preferência de compra pelo atleta e caso a negociação acontece, terá direito a 10% do valor total da venda.

Róger Guedes é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, com nove gols marcados em 12 jogos. Com o bom desempenho, despertou o interesse também de Benfica, Porto, Shakhtar, Al-Wehda e Al-Ahli.